Proença-a-Nova disponibiliza mapas para facilitar limpeza de terrenos

"O Governo encurtou o prazo para 15 de março e isto acontece como força de pressão junto dos cidadãos para haver uma ação prática no território. Essa consciência temos que a ter todos, individualmente, porque somos proprietários, e a segurança dos aglomerados populacionais depende de se fazer agora a gestão de combustível", refere em comunicado o presidente da Câmara de Proença-a-Nova, João Lobo.

O autarca alerta os proprietários de terrenos que confinam com habitações ou aglomerados populacionais para a obrigatoriedade de fazerem a gestão de combustível numa faixa de 50 metros se for habitação isolada ou 100 metros se for aglomerado populacional.

Para facilitar a identificação, o município, através do seu Gabinete de Proteção Civil e Florestas, decidiu divulgar no sítio da Internet os mapas das localidades, onde estão identificados os terrenos além dos 100 metros do aglomerado populacional (identificado a azul) e também a faixa dos 50 metros (a vermelho) para edificações isoladas e, quando se verifique, os 100 metros em redor dos polígonos industriais.

"Há gente que já não tem força física para fazer a limpeza dos terrenos, há gente que não terá condição financeira e há outros que têm recursos financeiros e força física e não o querem o fazer. Vamos ter que arranjar soluções diferenciadas", frisou.

João Lobo adianta ainda que, a partir da data estipulada, a autarquia tem competência para se substituir aos proprietários em incumprimento.

"Vamos lançar o concurso público para este e outros setores este ano porque, como é natural, se andamos a fazer este esforço para mobilizar a população também temos nós que dar o exemplo naquela que é a competência da câmara", concluiu.