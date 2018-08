Proença-a-Nova reforçou meios de vigilância e combate aos fogos florestais

Lusa02 Ago, 2018, 17:23 | País

"Os bombeiros estão vigilantes e em pontos específicos, temos o reforço no terreno de quatro equipas da Câmara e das Juntas de Freguesia, às quais se juntaram mais três equipas da Associação de Produtores Florestais e outra equipa da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB)", explicou o presidente da Câmara de Proença-a-Nova, João Lobo.

A Proteção Civil reforçou as ações de monitorização da floresta, pré-posicionou bombeiros e envolveu os serviços municipais de proteção civil no aumento da prontidão, face à onda de calor dos próximos dias, que pode ter máximos históricos.

Trinta e dois concelhos do Algarve, Alentejo e do interior Norte e Centro estão hoje em risco máximo de incêndio, numa altura em que uma onda de calor atinge o território nacional.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), além destes concelhos em risco máximo, estão em risco muito elevado de incêndio quase uma centena de outros municípios dos distritos de Viana do Castelo, Vila Real, Braga, Aveiro, Porto, Coimbra, Viseu, Bragança, Castelo Branco, Guarda, Leiria, Portalegre, Beja e Faro.

João Lobo sublinhou que, neste momento, com o reforço dos meios de vigilância e de combate aos fogos florestais no concelho de Proença-a-Nova, têm mais e melhores condições para olhar para o território e, caso surja alguma ignição, têm meios para que a primeira intervenção "ocorra muito rapidamente" e com capacidade reforçada.

"Preparámo-nos relativamente àquilo que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alertou: temperaturas muito altas e a humidade relativa baixa. Por isso, os níveis de preocupação aumentam, pelo que temos no terreno mais capacidade instalada", frisou.

Já em relação às medidas preventivas e de apoio à população para fazer face à onda de calor, o autarca disse que tem recorrido às redes sociais para alertar e sensibilizar a população.

Contudo, com uma população envelhecida e sem acesso às novas tecnologias, João Lobo explicou que tem no terreno a Unidade Móvel de Saúde (UMS) de Proença-a-Nova a realizar ações de sensibilização desde a semana passada, quer junto à população das freguesias, quer nas praias fluviais do concelho.