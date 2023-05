Professor do IPC suspenso por suspeitas de assédio sexual a três alunas

Em causa estão três denúncias de estudantes da Escola Superior de Educação, apresentadas entre 29 de abril e 10 de maio.



A Presidência do Instituto instaurou ainda um processo disciplinar ao docente.



A suspensão visa a salvaguarda da integridade do processo e a proteção das alegadas vítimas.



As queixas foram comunicadas ao Ministério Público.



A suspensão do professor, pelo Politécnico de Coimbra, surge pouco mais de três semanas depois do Politécnico do Porto ter também suspendido três docentes suspeitos de assédio sexual e moral.