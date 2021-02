Professora faz refeição a preços acessíveis ajudar alunos privados do acesso às cantinas

Com as escolas encerradas, milhares de alunos ficaram privados do acesso às cantinas. Em tempo de confinamento e com muitos pais em teletrabalho, uma professora de matemática, no distrito da Guarda, decidiu criar refeições a preços acessíveis para os estudantes. Esta docente de Vila Nova de Tazém, no concelho de Gouveia, fez uma ementa completa por menos de um euro e meio.