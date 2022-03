Professora Hermínia Vilar é a nova reitora da Universidade de Évora

Em comunicado, a UÉ indicou que Hermínia Vilar foi eleita como nova reitora da academia na reunião deliberativa do conselho geral, realizada hoje no Colégio do Espírito Santo, o principal edifício da Universidade de Évora.

Hermínia Vasconcelos Vilar, de 59 anos, é professora associada com agregação do Departamento de História da UÉ e diretora e investigadora no Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades (CIDHEUS).