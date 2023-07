Professores ameaçam com greves no arranque do próximo ano letivo

Foto: Ana Serapicos - RTP

Um inquérito online feito pela Federação Nacional de Educação revela que a burocracia foi o maior problema sentido pelos professores, no último ano letivo.



A que se soma a vontade de se aposentar, a preocupação com a progressão na carreira e a falta de recursos para recuperação de aprendizagens.



Por isso, apesar de manterem a porta aberta às negociações, avisam que o próximo ano letivo arranca, já em setembro, com várias greves.