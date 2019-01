Professores. António Costa sem pressa em negociar

Foto: António Cotrim - Lusa

Confrontado com a norma do Orçamento do Estado para este ano, que obriga à existência de negociações -- o primeiro-ministro foi taxativo: "O orçamento não manda coisa nenhuma, só diz que está em processo negocial. Segundo, ainda estamos em janeiro, temos todo um ano para aplicação do orçamento".



"Agora, nós não nos sentamos à mesa só para entreter", acrescentou, referindo que da parte dos sindicatos só vê "intransigência".





"Da nossa parte, com toda a franqueza, nós fomos ao limite daquilo que achávamos razoável e certo. Não conseguimos encontrar até agora nenhuma nova ideia que justifique a abertura da negociação", vincou.





Reportagem de Susana Barros