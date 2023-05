Professores anunciam novas ações de luta após greve por distritos com 80% de adesão

A "caravana de professores" anunciada hoje pelo secretário-geral da Federação Nacional dos Professores, em nome da plataforma de nove organizações, vai percorrer o país de norte a sul durante sete dias pela Estrada Nacional (EN) 2, partindo de Chaves até Faro.

"Vamos percorrer, pela EN2, todas as localidades, com contactos com a população, plenários nas escolas, levando até Faro esta luta", disse Mário Nogueira em declarações aos jornalistas, no final de uma concentração na praça do Rossio, em Lisboa, que juntou cerca de uma centena de professores.

A nova ação de luta realiza-se após uma greve por distritos, durante 18 dias, que terminou hoje em Lisboa. De acordo com o balanço feito pelo líder da Fenprof, nos vários distritos, a adesão à greve rondou os 80%.