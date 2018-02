Professores contratados ilegalmente em sete universidades

Um parecer do final do ano passado que analisa o regulamento em vigor refere que a forma como as universidades contabilizam o trabalho dos professores a tempo parcial é ilegal.



O ministro do Ensino Superior já mandou o parecer para o Ministério Público e para a inspeção para apurar a veracidade do parecer.



O jornal Público avança ainda que o sindicato do ensino superior também já apresentou uma queixa judicial.