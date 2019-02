Professores convocam manifestação para 23 de março

RTP26 Fev, 2019, 13:22 / atualizado em 26 Fev, 2019, 14:34 | País

"Será para pedir aos grupos parlamentares que assumam a responsabilidade de fazer aquilo que o Governo se recusou, que é contabilizar o tempo todo", afirmou Mário Nogueira, no final de uma reunião da plataforma sindical que negoceia com a tutela a recuperação de tempo de serviço congelado, depois da reunião de ontem ter terminado com acusações de intransigência de parte a parte.







Os representantes das dez estruturas sindicais dizem que aguardam pela marcação da nova reunião negocial para o próximo dia 4 de março, data que apenas conhecem de declarações da tutela na comunicação social.







Os sindicatos dizem que, se essa reunião não for para discutir a proposta dos sindicatos, então vão pedir, no dia 7, quinta-feira, reuniões com o presidente da Assembleia da República e com todos os grupos parlamentares.







Esses encontros com os partidos pretendem que, "face ao bloqueio negocial" com o Governo, a Assembleia da República possa, através de uma lei da República, "acabar com este problema e acabar com ele rápido".







Os sindicatos dizem que, chegados a essa altura, e se o Governo mantiver a sua posição de recuperação de apenas parte do tempo de serviço, "achamos que deixou de caber ao Governo e à negociação a resolução dos problemas e compete aos partidos, na sua atividade parlamentar, ter um projeto de lei que possa resolver" o problema.











Mário Nogueira argumenta que o Parlamento "tem uma maioria que mandou voltar à negociação porque os dois anos, nove meses e 18 dias não cumpriam a lei e que essa maioria pronunciando-se ontem, já confirmou que é toda ela favorável à recuperação de todo o tempo de serviço".







O responsável da Fenprof lembra que a Assembleia não tem competências de negociação com sindicatos, mas tem de "auscultação". Por isso mesmo, será entregue no dia 7 a proposta que os sindicatos apresentaram ao Governo, deixando claro que esta é uma solução que aprovam. Por outro lado, Nogueira lembra que esta proposta segue o que já foi aprovado na Madeira, que resultou da negociação com os sindicatos.









A plataforma sindical revelou ainda que, entre 11 e 20 de março, e caso o Governo mantenha a posição, vão ser realizados plenários e reuniões com professores em todo o país para consultar os docentes sobre que medidas vão tomar no terceiro período.







"Não decidimos hoje o que fazer", argumentou Mário Nogueira, remetendo decisões para a consulta aos professores.

Manifestação em Lisboa

As decisões serão conhecidas numa manifestação agendada para o dia 23 de março, com a concentração de professores marcada para o Marquês de Pombal. O rumo da manifestação será decidido mais perto do dia, dependendo do evoluir da situação.







A tutela voltou a apresentar a proposta de recuperação de dois anos e nove meses e 18 dias de tempo de serviço, quando os professores exigem a reposição de nove anos, quatro meses e dois dias.



"Esta foi uma reunião sem novidades", que revelou "falta de vontade do Governo de discutir as propostas dos sindicatos", afirmou Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof, um dos organismos da plataforma sindical.



No final do encontro de segunda-feira ficou agendada para a próxima semana a realização de uma segunda reunião negocial, mas os sindicatos afirmaram hoje que só iriam estar presentes se a convocatória tivesse como objetivo discutir a proposta das estruturas sindicais.



A decisão foi anunciada depois de uma reunião da plataforma que reúne as dez estruturas sindicais que têm negociado com o Governo a recuperação do tempo de serviço congelado e que na segunda-feira estiveram à mesa com representantes dos ministérios da Educação e das Finanças.