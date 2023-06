Professores das escolas artísticas manifestam-se em Lisboa

O protesto foi convocado pela Federação Nacional dos Professores (Fenprof), que pediu também uma audiência ao ministro da Educação para discutir a situação dos professores das escolas artísticas António Arroio, em Lisboa, e Soares dos Reis, no Porto.Em outubro, o ministro da Educação disse que o Governo estaria a preparar a possibilidade de vincular na carreira docente os professores daquelas escolas, que atualmente dão aulas, mas são considerados técnicos especializados.Segundo a Fenprof, “terminado o ano letivo, nada foi concretizado”, sublinhando que a falta de respostas "está a provocar grande incerteza nos docentes sobre o seu futuro e a passar a ideia de que, para os responsáveis do Ministério da Educação, a precariedade deverá ser o padrão do seu exercício profissional”.