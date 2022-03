Professores de português voluntariam-se para ensinar refugiados ucranianos

Foto: Nuno Patrício - RTP

Uma das ferramentas mais importantes para a integração de ucranianos é a aprendizagem da Língua Portuguesa. O Liceu Camões, em colaboração com a Junta de Freguesia de Arroios, vai disponibilizar aulas a refugiados. Para já estão a ser preparadas seis turmas e já há inscritos.