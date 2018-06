Professores do ensino artístico da Madeira suspendem greve a avaliações - sindicato

Lusa21 Jun, 2018, 18:28 | País

"Os sócios do Sindicato dos Professores da Madeira a lecionar no CEPAM, reunidos hoje no plenário realizado na sede do sindicato, decidiram levantar a greve em curso no Conservatório a todas as atividades de avaliação, a partir das 00:00 de amanhã, sexta-feira", pode ler-se no comunicado divulgado pela direção desta estrutura sindical.

O sindicato explica que a decisão surge na "sequência das alterações ao diploma de reposicionamento na carreira, verificadas na última proposta da Secretaria Regional de Educação" da Madeira.

Entre as mudanças, apontam que foi "retirada a cláusula discriminatória imposta aos professores do CEPAM com posições automaticamente criadas, que teriam de esperar um ano antes de iniciarem o reposicionamento".

Aponta-se também a "contagem de todos os anos, para efeitos de carreira, dos posicionamentos transitórios, o que impede perdas de tempo enquanto durar o processo de reposicionamento".

Os professores do Conservatório salientam que "tiveram em conta a apresentação da proposta da Secretaria Regional da Educação para a recuperação de todo o tempo de serviço prestado em períodos de congelamento".

No comunicado, estes docentes declaram que "continuam a reivindicar que sejam retiradas todas as referências à Tabela Remuneratória Única nos seus registos biográficos".

Na sequência de uma assembleia-geral que contou com a presença de 53 docentes do CEPAM, tinha sido emitido um pré-aviso para a greve às avaliações a partir 00:00 do dia 13 de junho nesta instituição de ensino