Professores e Governo voltam à mesa das negociações

Os sindicatos querem começar a sentir já no próximo ano os efeitos da contagem do tempo de serviço durante os anos em que as carreiras estiveram congeladas, mas o Governo já garantiu que até 2020 não há dinheiro para responder a este pedido.



A FENPROF classifica a proposta do Governo como inaceitável, mas a UGT não fecha a porta a um acordo com efeitos para lá da atual legislatura.



A síntese das opiniões das partes envolvidas num trabalho do jornalista Filipe Santa-Bárbara.