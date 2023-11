Professores e trabalhadores não docentes voltam à greve

O sindicato avaliou a possibilidade de suspender a greve, depois de o Presidente da República ter anunciado na quinta-feira a dissolução da Assembleia da República e realização de eleições antecipadas, mas decidiu manter o protesto.O Stop critica a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), para o setor da educação, considerando que "não investe, efetivamente, na escola pública, nem na dignificação de todos os que lá trabalham e estudam".O último dia da greve coincide com a data da votação final do OE2024 na Assembleia da República. O objetivo é pressionar o parlamento para que o documento "reflita, de facto, as necessidades que a escola pública tem e que não estão refletidas".