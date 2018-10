Professores em greve durante quatro dias

Depois da falta de acordo nas negociações com o Ministério da Educação, os sindicatos responderam com esta forma de protesto.



O secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, explicou que a greve vai atingir todo o país, de forma repartida.



À greve de quatro dias junta-se uma manifestação nacional dos professores marcada para o feriado de sexta-feira, data em que se assinala o dia mundial do professor.



Os professores exigem ao Ministério da Educação o descongelamento integral do tempo de serviço.