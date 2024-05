Professores. Fenprof admite avanços por parte do Governo mas ainda longe de acordo

Professores e Governo retomaram esta segunda-feira as negociações sobre a recuperação do tempo de serviço. À saída do encontro, Mário Nogueira, da Fenprof, disse que houve avanços, mas estão ainda longe de chegar a acordo.

"Houve alguns avanços na negociação, mas ainda longe de permitir falar em acordo", disse Mário Nogueira aos jornalistas à saída do encontro com o Ministério da Educação.



O Governo propôs um aumento de 5% da devolução do tempo de serviço, passando de 20 para 25% nos dois primeiros anos. No entanto, mantém o prazo de cinco anos, o que para a Fenprof "não é correto".



Mário Nogueira adiantou ainda que o Governo recuou em relação à proposta anterior que previa que o tempo dos professores que ficaram à espera de uma vaga fosse descontado no tempo a recuperar.