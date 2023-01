Professores. FNE admite possibilidade de participar nas manifestações

João Dias da Silva diz sair da reunião desta quarta-feira com o ministro da Educação "com vontade de continuar a apostar na negociação", uma vez que há ainda muito a discutir.



"Nós dissemos ao Ministério da Educação que isto ainda é poucochinho, mas hoje há uma evolução e esperamos que na próxima reunião continue a haver evolução em variadas matérias", disse o dirigente da FNE aos jornalistas.



Questionado sobre se a FNE pondera associar-se às manifestações das restantes organizações sindicais, João Dias da Silva não colocou de lado essa hipótese. "Há um conjunto de 'nadas' que faz com que a FNE precise de sublinhar aquilo que tem sido a sua intervenção negocial com outras formulações de intervenção pública, de manifestação de insatisfação, incluindo greves", afirmou.



O dirigente da FNE admitiu "equacionar a convergência com outras formas de luta que estão a ser movidas por outras organizações sindicais".



"Não deixaremos de dar expressão à insatisfação dos professores", afirmou, acrescentando que os professores "têm toda a razão para estar insatisfeitos".



A FNE considera essencial haver uma resposta para "a garantia de que o topo da carreira é idêntico em termos remuneratórios à carreira técnica superior", bem como subir as remunerações na entrada da carreira e acabar com as vagas de acesso ao quinto e sétimo escalões.