Professores mantêm-se em luta porque não sentem justiça

Foto: Ana Serapicos - RTP

O secretário-geral adjunto da Fenprof, José Costa, sublinha que a decisão de prolongar a luta é dos professores. Esta classe profissional continua disposta a continuar a protestar pela recuperação gradual do tempo de serviço, sem abandonar as negociações.