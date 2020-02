Professores marcam greve e pedem demissão do ministro

O anúncio da paralisação nos dias 24 e 26 de fevereiro foi feito durante o plenário nacional de dirigentes e delegados sindicais que juntou em Lisboa cerca de 400 professores.



A greve não prejudica as aulas mas interfere com atividades que sejam marcadas pelas escolas para os dias de férias do Carnaval.



Mário Nogueira, líder da FENPROF diz que o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, tem de mudar de atitude caso contrário, deve ser afastado do cargo do cargo pelo primeiro-ministro.



Para colocar os problemas da classe a FENPROF pediu uma reunião com o António Costa.



A FENPROF diz que a greve marcada está relacionada com as irregularidades nos horários de trabalho e com vários problemas na educação que não têm resposta no Orçamento de Estado para 2020. Mário Nogueira disse que sem dinheiro não se resolvem os problemas.



Os professores exigem o aumento das verbas destinadas à educação para 6 por cento do Produto Interno Bruto e pretendem também a regularização da carreira, o rejuvenescimento do corpo docente e o combate à precariedade.