Professores. Ministro da Educação promete mais vagas nas escolas e mudanças

O ministro da Educação promete mais vagas nas escolas e admite alterações no modelo de colocação dos professores. João Costa avisa que o mais importante é garantir que não há alunos sem aulas. O novo modelo vai ser negociado com os sindicatos mas garante que os professores vão deixar de andar com a casa às costas.