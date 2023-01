Professores. Propostas "mais além" prometidas por tutela não convencem Fenprof

À margem de uma visita à Escola Portuguesa de Luanda, Angola, o ministro da Educação revelou que pretende apresentar propostas para a revisão do regime de recrutamento e mobilidade que vão "mais além" face àquilo que os professores pedem.

"Recebemos as propostas dos sindicatos e posso adiantar que vamos mais além", garantiu João Costa aos jornalistas.





"Vamos apresentar uma proposta bastante mais além do que aquilo que os sindicatos nos responderam, de reduzir significativamente as zonas pedagógicas para evitar deslocações muito grandes dos professores dentro do território", revelou.





O secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, quer mais, soluções para os problemas do setor, em vez de novas reuniões, exigindo propostas concretas em vez de incerteza.

Nas grades que delimitam a tenda do acampamento provisório dos professores junto ao Ministério, foram colocadas faixas com as principais reivindicações: respeito, aumento real do salário, horários legais, aposentação justa, fim do bloqueio ao 5.º e 7.º escalões.





O dirigente sindical explicou aos jornalistas que,numa classe que não consegue cativar jovens para a profissão."Recebemos apenas a convocatória para uma reunião no dia 20 de janeiro que diz somente que é para prosseguir as negociações de concursos e é omissa relativamente ao resto", disse o dirigente da Fenprof.

"Cada vez há menos jovens a quererem ser professores, enquanto muitos estão a abandonar a profissão", acentuou.



O ministro da Educação desmentiu as acusações de falta de propostas concretas e referiu não compreender algumas acusações dos sindicatos.



"Acho que não há nenhum professor português que possa dizer que querer ter mais estabilidade, menos mobilidade no território, não seja uma coisa que é positiva para si e para o sistema educativo", considerou, acrescentando que as duas medidas "curiosamente, não têm estado na discussão".



Em reuniões anteriores o Governo apresentou projetos de redução da área geográfica dos quadros de zona pedagógica e a definição de critérios para a abertura de mais lugares em quadro de escola, referiu.



"Têm estado mais em cima da mesa coisas que nunca foram afirmadas", lamentou ainda João Costa, afirmando que entre as reivindicações dos professores "disseminaram-se informações que não tinham qualquer fundamento e destaparam-se outros assuntos".



As reuniões convocadas esta segunda-feira já estavam previstas no calendário e foram marcadas para os dias 18 e 20 de janeiro, naquela que será a terceira ronda do debate em torno do regime de recrutamento e mobilidade do pessoal docente iniciado em setembro.

A Fenprof defende antes um encontro em mesa única, para não haver interpretações diferentes por parte de outros sindicatos sobre o que está a ser proposto.

Alegada municipalização da contratação

isto é, a ideia de que a contratação dos docentes passaria a ser da responsabilidade de entidades locais.No entanto, o ministro da Educação já desmentiu essa possibilidade diversas vezes e o próprio primeiro-ministro a rejeitou esta tarde em Benavente. António Costa garantiu ser "absolutamente falso" que os municípios vão passar a contratar professores e que não vai ser cumprida a lista de graduação nas contratações.Em reação, Mário Nogueira demarcou-se de rumores sobre a questão. "Nunca ninguém ouviu da boca da Fenprof que vão ser os municípios que vão passar a contratar professores, porque isso não está em cima da mesa", esclareceu.

A Fenprof tem criticado o chamado "processo de municipalização" da educação noutras áreas, como a "contratação e gestão do pessoal não docente" por entender quer retira competências às escolas.



Greves e mais greves

A última reunião negocial entre Ministério da Educação e os sindicatos realizou-se ainda em novembro e, entretanto, os professores iniciaram um conjunto de greves que levaram ao encerramento pontual de várias escolas nos últimos dias do 1.º período e que se intensificaram no início do 2.º período.







A partir de segunda-feira, inicia-se uma greve que, distrito a distrito, abrangerá todo o território continental.



A sequência de greves distritais termina com uma manifestação nacional marcada para 11 de fevereiro, em defesa da profissão, de acordo com o anunciado pela estrutura sindical.



O ministro da Educação disse também que, mas reafirmou a disponibilidade do Governo para continuar a negociar."Espero que sejam reuniões produtivas em que consigamos chegar a acordo sobre várias propostas concretas que temos em cima da mesa", disse João Costa, considerando que, se os sindicatos acompanharem essa disponibilidade, a contestação "tem todas as razões para abrandar".Esta tarde Mário Nogueira apelou também para que no dia 20, os professores se concentrem e manifestem à porta do Ministério da Educação.Instou ainda os docentes a concentrarem-se nas principais praças do país durante as greves distritais, o que em Lisboa acontecerá no dia 16 de janeiro, no Rossio.





(Com Lusa)