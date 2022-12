Professores recebem com protesto ministro da Educação em escola de Águeda

À chegada do ministro, os professores gritaram palavras de ordem como "Professores a lutar também estão a ensinar", "Não nos calaremos" e "Queremos respeito".

O ministro não se dirigiu aos professores e entrou na escola, onde um grupo de alunos o recebeu com uma apresentação musical.

A visita de João Costa à Escola Secundária Marques de Castilho surge no âmbito do encerramento do primeiro período do ano letivo.

O Sindicato de Todos os Professores (S.TO.P.) tem em curso uma greve desde 09 de dezembro e na quinta-feira anunciou ter apresentado pré-avisos de greve para todo o mês de janeiro.

Entre os principais motivos da greve, o sindicato recordou a possibilidade de os diretores poderem escolher sem ter em conta a graduação profissional, o facto de faltar contar tempo de serviço que esteve congelado, as quotas de acesso aos 5.º e 7.º escalões e a penalização na aposentação após 36 anos de serviço.