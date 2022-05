Professores reúnem em congresso para perspetivar o futuro

Os trabalhos arrancam esta manhã em Viseu com uma sessão de abertura que inclui uma mensagem do Presidente da República, estando previsto o debate de vários temas como a ação reivindicativa da organização sindical e o programa de ação para os próximos três anos.Um dos principais momentos do encontro será a eleição da nova direção, que poderá contar com um novo secretário-geral depois de, em 2019, Mário Nogueira ter sido reeleito para aquele que disse, na altura, ser o seu último mandato.Se a decisão se confirmar, o seu sucessor é eleito no sábado e será o quarto secretário-geral da história Fenprof.