Professores. Reunião entre Ministério da Educação e sindicatos termina sem acordo

Depois de mais uma reunião entre ministro da Educação e os representantes dos professores, João Costa explicou que existe “vontade” de negociar e discutir vários temas mas que neste momento o programa de Governo é o que está a ser seguido.Para o Ministério da Educação, as duas grandes prioridades são o combate à precariedade e a revisão do modelo de recrutamento de professores. Para isso, João Costa garante que vai ser realizada a contratação de pelo menos 10.500 professores e que se pretende reduzir distâncias na colocação dos docentes.

“Na próxima quinta-feira há novas negociações. Há muitas aproximações a alguns pedidos dos representantes dos professores”, disse o ministro.







Apesar da convergência em alguns pontos, a recuperação do tempo de serviço continua a ser um ponto de discórdia, mas o ministro da Educação garante que a porta está aberta para negociações. Sindicatos realçam falta de acordo no essencial

A FENPROF foi a primeira a falar à comunicação social após a reunião e explicou que a reunião com João Costa terminou sem acordo, com o Governo a não aceder a algumas das “linhas vermelhas” que a FENPROF acredita serem pontos importantes para os professores.José Feliciano da Costa diz esperar pela próxima reunião e que espera brevemente uma calendarização por parte do ministério para negociar a questão da recuperação do tempo de serviço. Ainda que António Costa afirme que não será possível dar essa recuperação aos professores, Feliciano da Costa disse que o ministro mostrou alguma abertura para negociar.

“Não houve acordo mas existiram pequenos avanços. No entanto, não são suficientes, falta a segunda parte", acrescentou.





Já o S.TO.P., representado por Ana Bau, garantiu que vão dar-se novas greves até ao dia 10 de março e que ainda existe muitos pontos de desacordo com o Governo, especialmente a questão dos quadros de conselhos de diretores. Na próxima semana vai haver nova ronda de negociações.“Quais são os temas, não sabemos. Para já não há acordo, demos críticas, sugestões e propostas e para a semana haverá uma nova formulação que será analisada”, explicou Ana Bau.