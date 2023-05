Professores. S.TO.P. pede bom senso ao Governo

Em declarações aos meios de comunicação social, André Pestana disse que as expectativas que tinha para a reunião com o ministro da Educação foram goradas já que não existira, consensos nem decisões sobre o tema mais presente nesta disputa: a recuperação do tempo de serviço que foi congelado.“A nossa expectativa era que houvesse bom senso por parte do Ministério da Educação e reconhecesse que o Governo tem muito dinheiro”.No fim da reunião, André Pestana revelou que nada foi decidido e que a luta dos professores se vai manter, até porque considera que a contagem integral do tempo de serviço dos professores é uma “questão de justiça”.Sem grandes decisões, o líder do S.TO.P. explicou que as greves manter-se-ão até que aqueles que estão nas escolas decidam terminá-las. Para além da contagem do tempo de serviço, André Pestana revelou também que outros temas foram abordados com o ministério.