Professores. STOP sai insatisfeito do encontro com o Governo

Professores e Governo voltaram, esta segunda-feira, às negociações sobre a recuperação do tempo de serviço. O STOP saiu insatisfeito desta reunião, considerando que as propostas do Governo estão "muito aquém do necessário e possível".

Em relação à proposta da recuperação do tempo de serviço, o coordenador do STOP, André Pestana avança que o ministro da Educação propôs a devolução faseada de 25% nos dois primeiros anos e, depois, uma correção nos restantes três anos. O coordenador considera, no entanto, que "com a regra injusta" que foi introduzida na última reunião que faz com que seja obrigatório estar um ano congelado no primeiro escalão, "isso na prática não vai significar melhoria nenhuma para milhares de professores".



André Pestana também criticou o facto de não ter sido apresentada nenhuma proposta para que outros profissionais sejam abrangidos pela recuperação do tempo de serviço.



"O ministro reconheceu que não tem nenhuma proposta para abranger os colegas que estão na iminência de se reformar ou que já se reformaram mas trabalharam os seis anos. Achamos que isso é profundamente injusto", disse André Pestana em declarações aos jornalistas no final do encontro.



"Também achamos injusto não haver uma resposta face ao reconhecimento total do tempo de serviço para colocar os professores nos seus devidos escalões", acrescentou.



André Pestana diz manter também a expectativa que depois de concluído este processo da recuperação do tempo de serviço, o Governo avance com outras propostas para melhorar a escola pública.