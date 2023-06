Professores vão estar em greve às provas de aferição

Estão convocadas para hoje duas paralisações: uma do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (Stop), que está em greve às provas de aferição desde o início do mês, e outra da plataforma de nove organizações sindicais, que se repete na terça-feira.Com a prova de Português e Estudo do Meio, é a estreia dos alunos do 2.º ano nas provas digitais, que têm sido motivo de contestação por parte de professores, diretores e pais, que consideram que as crianças não têm ainda autonomia suficiente para aquele formato.Na próxima terça-feira, é a vez de serem avaliados a Matemática e Estudo do Meio, estando igualmente previstas greves para esse dia.