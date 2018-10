Professores vão manifestar-se e anunciar novas datas de greves

Na semana da greve dos professores e na véspera da manifestação nacional, o Governo não cedeu e aprovou o decreto lei para contabilizar os 2 anos, 9 meses e 18 dias para a progressão da carreira dos professores



É o tempo de serviço que o Governo está disposto a aceitar. E terá efeitos já a partir de 1 de janeiro. Mas está longe dos 9 anos, 4 meses e 2 dias exigidos plos professores.



Segundo o dirigente da Fenprof, Mário Nogueira, "Tomar uma decisão destas em plena luta dos professores, numa greve com a adesão que tem tido em todo o país, em véspera de uma grande manifestação ... isto não é uma provocação aos professores, é uma declaração de guerra aos professores!"



O ministro da Educação diz que este é o resultado da inflexibilidade dos sindicatos. Mas Mário Nogueira garante que o Governo não está a cumprir o Orçamento do Estado quando não contabiliza na totalidade o tempo em que as carreiras estiveram congeladas.E acrescenta: "Este decreto-lei é ilegal. Os grupos parlamentares têm de o chamar a plenário da Assembleia para ser submetido a um processo de apreciação".



Um desafio que Bloco de Esquerda e PCP já aceitaram. Paula Santos, do PCP, anuncia: "Vamos entregar requerimento para chamar o ministro da Educação à comissão. E iremos também pedir a apreciação parlamentar deste mesmo diploma".



Joana Mortágua, do BE, ainda admite uma solução antes de se chegar a esse ponto, mas já vai avisando: "Se o Presidente da Republica decidir promulgar, então o instrumento que resta a Assembleia da República é a apreciação parlamentar e nesse momento faremos valer o compromisso não só com os professores mas com todas as carreiras".



Os professores regressam às ruas esta sexta-feira. Prometem uma das maiores manifestações de sempre, em Lisboa e o anúncio de novas datas de greve.