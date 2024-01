Este sindicato acusa as direções das escolas de perseguirem profissionais, ameaçando-os com processos disciplinares por terem aderido às greves, ou mantendo as faltas injustificadas.



André Pestana, coordenador do S.TO.P, pede ainda o regresso de todos: pessoal docente e não docente à Caixa Geral de Aposentações.