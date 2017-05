Profissionais da GNR viram costas à ministra quando discursava

Foto: Susana Barros - RTP

Elementos, trajados à civil com roupa preta, e com as letras GNR a branco estampadas, no momento em que a ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, começava o discurso, voltaram as costas para o púlpito. Os profissionais viraram costas quando a ministra começou a discursar. Veja o vídeo.



Esta contestação surge devido ao novo estatuto da GNR, que entrou em vigor esta semana.



Os militares dizem não entender todo o aparato desta cerimónia quando há instalações militares sem condições sanitárias e quando a guarda está mal.



César Nogueira, presidente da Associação dos Profissionais da Guarda, afirma que há falta de coletes à prova de bala, algemas e o material que existe tem de ser comprado pelos próprios guardas, razão pela qual não entende toda esta cerimónia.