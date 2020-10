Profissionais da saúde e instituições defendem maior apoio do Estado

Os profissionais da saúde e as instituições de solidariedade apelam a um maior apoio do Estado. Numa fase cada vez mais crítica da covid-19, em Portugal, aumentam os pedidos de ajuda das famílias e a pressão no sistema de saúde. Preocupações que os dois setores levaram ao Presidente da República.