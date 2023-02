Profissionais de educação marcam nova manifestação para Lisboa

Em declarações aos jornalistas, antes de entrar para a segunda reunião da quinta ronda negocial com o Governo, o líder do Sindicato de Todos os Profissionais de Educação revelou que as comissões de greve e as forças sindicais das escolas reunidas na quinta-feira decidiram realizar uma "nova marcha pela escola pública".

O protesto, marcado para 25 de fevereiro, vai começar no Palácio da Justiça e terminar em frente à Assembleia da República, onde será feito um "enterro da escola pública de qualidade".