Profissionais de saúde começaram a receber a segunda dose da vacina contra a covid-19

Nos Hospitais de Santa Maria, Coimbra e S. João acontece no próximo fim de semana, no Santo António a partir de quinta-feira.



Esta segunda dose abrange quase 30 mil profissionais de saúde prioritários de hospitais e cuidados de saúde primários.



O ministério da saúde já confirmou que a nova remessa de vacinas prevista para amanhã foi parcialmente afetada mas que as indicações da farmacêutica apontam para cumprir as quantidades contratadas para o primeiro trimestre.



Desde 27 de dezembro e até sexta-feira foram vacinadas cerca de 106 mil pessoas em Portugal continental, incluindo também utentes e funcionários de lares de idosos.