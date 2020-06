Profissionais de saúde dos Hospitais Amadora-Sintra e Loures pedem coordenação

O Jornal Público revela, igualmente, uma posição do bastonário da Ordem dos Médicos. Miguel Guimarães considera que houve houve incapacidade

para antecipar a situação.



O ministério da Saúde assegura que vai reforçar os meios humanos em Lisboa e Vale do Tejo com 120 profissionais.