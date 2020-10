Profissional de saúde entre os oito novos casos registados na Madeira

"Hoje há oito novos casos positivos a reportar, pelo que a região passa a contabilizar 345 casos confirmados de covid-19", refere em comunicado, esclarecendo que se trata de quatro viajantes oriundos do Reino Unido, dois da região Norte de Portugal, um da Polónia e um de França.

O IASAÚDE clarifica que um dos casos importados é um profissional de saúde residente na Madeira, que, tendo saído da região, testou positivo à chegada ao aeroporto.

"Tendo sido observadas as recomendações das autoridades de saúde, não há contactos próximos deste caso identificado", refere.

A região autónoma sinalizou também dois novos casos recuperados nas últimas 24 horas, bem como 15 situações suspeitas que se encontram em estudo.

Dos 109 casos ativos, 101 foram identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e oito são de transmissão local.

"Relativamente ao isolamento dos casos positivos, 54 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada e 55 em alojamento próprio", indica o IASAÚDE, adiantando que 18.215 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades dos vários concelhos da região, com recurso à aplicação `MadeiraSafe`, 8.471 das quais em vigilância ativa.

No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, em vigor desde 01 de julho, há a reportar 89.462 colheitas para teste à covid-19 realizadas até às 17:00 de hoje, sendo que o Laboratório de Patologia Clínica do Serviço de Saúde já processou 139.678 amostras no total do arquipélago.

Até ao dia 21 de outubro, foram contabilizadas na região autónoma 1.805 notificações de casos suspeitos de infeção pelo novo coronavírus, dos quais 1.460 não se confirmaram.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 40,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.229 pessoas dos 106.271 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.