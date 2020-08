Prognóstico positivo para militares da GNR feridos em incêndio

Estão estáveis e com bom prognóstico os dois militares da GNR internados no Hospital de São João, no Porto. Cinco elementos do Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro sofreram queimaduras, ontem, quando combatiam um incêndio, em Cabeceiras de Basto. O Presidente da República esteve em contacto com todos eles.