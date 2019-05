Programa de reutilização de manuais escolares pode ser insustentável

RTP17 Mai, 2019, 11:41 / atualizado em 17 Mai, 2019, 11:46 | País

Uma auditoria do TC, que avaliou a eficácia da implementação da medida do Ministério da Educação, concluiu que este ano letivo, o programa chegou a cerca de 528 mil alunos do 1.º e 2.º ciclos e que foram emitidos 2,8 milhões de vouchers.



A medida prevê que os manuais escolares comprados pelo Ministério da Educação, e oferecidos aos alunos e às escolas, sejam reutilizados por outros alunos pelo menos até três anos. No entanto, no relatório consta que a taxa de reutilização não ultrapassou os 11 por cento no 1.º ciclo e os 0,4 no 2.º ciclo do ensino básico.



Além disso, 115 escolas (16 por cento de todo o universo escolar) não adotaram a medida de reutilização no ano letivo de 2018/2019, e desconhece-se “quantos manuais reutilizados se encontravam, efetivamente, em utilização”, de acordo com o relatório.



No início do programa, foram emitidos 2,8 milhões de vouchers – cada um correspondendo a um livro – no sentido de assegurar que as famílias não gastavam dinheiro com manuais. Destes, 2,7 milhões eram livros novos e apenas 107 mil eram reutilizados. Ou seja, apenas 3,9 por cento dos manuais já tinha sido utilizado anteriormente.



No relatório lê-se ainda que não foram levantados cerca de 20 por cento dos vales correspondentes a livros novos. Isto é, dos 2,8 milhões de manuais oferecidos pelo Ministério da Educação, 2,1 milhões chegaram a 436 mil alunos do 1.º e 2.º ciclo.





Contudo, não se sabe nem quantos livros já usados foram levantados nem se estão a ser reutilizados pelos alunos do presente ano letivo.

“Fraca reutilização” pode tornar medida insustentável



“Estando a reutilização de manuais associada à economia da medida, a sua fraca expressão, se recorrente, resultará num esforço acrescido do Orçamento do Estado no financiamento da medida e comprometerá a sua sustentabilidade”, salienta o Tribunal de Contas.







Neste sentido, a medida fica “comprometida quanto à eficácia e quanto à economia”, visto que “a modalidade de empréstimo de manuais não ter sido apropriadamente estruturada e garantida”.





Para avançar com esta medida, o Governo gastou cerca de 29,8 milhões com os manuais e cerca de 9,5 milhões com licenças digitais. No entanto, o Orçamento do Estado para esse ano era de 28,7 milhões e, por isso, a execução da medida ascendeu a esse valor.



Ou seja, segundo o relatório o segundo grande problema, para além da baixa reutilização, é a suborçamentação da medida relativamente aos Orçamentos do Estado.





Para 2019, o Orçamento do Estado prevê apenas 47 milhões de euros, mas o Instituto de Gestão Financeira da Educação estima que a execução ascenda aos 145 milhões, visto que o Ministério da Educação pretende alargar o programa de “gratuitidade dos manuais escolares” ao 3.º ciclo do ensino básico e aos anos de ensino secundário. Nesse sentido, haverá quase 100 milhões de euros em falta.







O TC considera que esta insuficiência orçamental “não é compreensível e está em desconformidade com os princípios orçamentais que norteiam o processo orçamental”.



É de salientar ainda que, esta auditoria concluiu que esta “insuficiência” gerou dívidas às livrarias que, no final de 2018, superavam os seis milhões e que, a 1 de março de 2019, ainda ultrapassava os três milhões.









Governo quer alargar medida a mais alunos e promover poupança a mais famílias

Em resposta às conclusões da auditoria do TC, o Ministério da Educação disse, emcomunicado, que “a medida "Gratuitidade dos manuais escolares", suportada pela plataforma MEGA, beneficiou mais de meio milhão de alunos, com mais de 2,8 milhões de vouchers emitidos e mais de um milhar de livrarias envolvidas, respondeu de forma eficaz à atribuição/distribuição de manuais novos e reutilizados aos alunos até ao sexto ano de escolaridade, cumprindo-se assim o objetivo de fazer chegar atempadamente às famílias os manuais para o ano letivo de 2018/2019.”



Para o Ministério, esta medida “associada à promoção da reutilização vê, com esta prática, parcialmente assegurada a sua sustentabilidade”. E considera que “ainda que o número de manuais reaproveitados tenha tido expressão variável entre os diferentes Agrupamentos, a reutilização permitiu uma poupança, na medida em que diminuiu a necessidade da aquisição de novos manuais pelo Estado”.



O Ministério reforça ainda que, para além da “poupança garantida pelo sistema de reutilização, há ainda que considerar a poupança que esta medida representou para as famílias”, uma vez que o TC confirmou que as famílias abrangidas por esta medida pouparam “entre 26 e 124 euros por aluno”.



De forma a promover o programa de reutilização e contrariar a “fraca reutilização” o Ministério publicou entretanto um manual de apoio à reutilização de manuais escolares. No entanto, o TC diz que esta medida pode não ser suficiente.



A plataforma que permite que os encarregados de educação levantem os livros nas livrarias foi preparada e estruturada apenas em três meses – durante o verão que antecedeu o presente ano letivo. O relatório aponta, no entanto, algumas fragilidades no programa e apela a uma articulação mais eficaz entre as plataformas dos serviços centrais e as escolas (e agrupamentos de escolas).

Diretores de escolas consideram trabalho positivo

A Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, entretanto, afirmou que são cada vez mais as escolas que se esforçam por reutilizar os manuais escolares. Filinto Lima, presidente da associação, reconhece que ainda há um longo caminho a percorrer, mas considera positivo o trabalho feito.







Esta medida dos manuais escolares chegou a mais de 500 mil alunos no presente ano letivo, do 1.º ao 6.º ano, em 723 agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas e o Governo pretende alargar até aos anos de ensino secundário. Com este programa, cada aluno tem direito a um exemplar, por disciplina e ano escolar, sempre que possível a partir da reutilização de manuais.



Em resposta às conclusões da auditoria do TC, o Ministério da Educação disse, emcomunicado, quePara o Ministério, esta medida “associada à promoção da reutilização vê, com esta prática, parcialmente assegurada a sua sustentabilidade”. E considera que “ainda que o número de manuais reaproveitados tenha tido expressão variável entre os diferentes Agrupamentos, a reutilização permitiu uma poupança, na medida em que diminuiu a necessidade da aquisição de novos manuais pelo Estado”.O Ministério reforça ainda que, para além da “poupança garantida pelo sistema de reutilização, há ainda que considerar a poupança que esta medida representou para as famílias”, uma vez que o TC confirmou que as famílias abrangidas por esta medida pouparam “entre 26 e 124 euros por aluno”.De forma a promover o programa de reutilização e contrariar a “fraca reutilização” o Ministério publicou entretanto um manual de apoio à reutilização de manuais escolares. No entanto, o TC diz que esta medida pode não ser suficiente.A plataforma que permite que os encarregados de educação levantem os livros nas livrarias foi preparada e estruturada apenas em três meses – durante o verão que antecedeu o presente ano letivo. O relatório aponta, no entanto, algumas fragilidades no programa e apela a uma articulação mais eficaz entre as plataformas dos serviços centrais e as escolas (e agrupamentos de escolas).A Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, entretanto, afirmou que são cada vez mais as escolas que se esforçam por reutilizar os manuais escolares. Filinto Lima, presidente da associação, reconhece que ainda há um longo caminho a percorrer, mas considera positivo o trabalho feito.Esta medida dos manuais escolares chegou a mais de 500 mil alunos no presente ano letivo, do 1.º ao 6.º ano, em 723 agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas e o Governo pretende alargar até aos anos de ensino secundário. Com este programa, cada aluno tem direito a um exemplar, por disciplina e ano escolar, sempre que possível a partir da reutilização de manuais.

O Tribunal de Contas alerta para a “fraca” adesão à reutilização de manuais verificada neste ano e esta que pode pôr em causa a sustentabilidade do programa do Ministério da Educação.