Programa Escolhas passa para a alçada do Instituto Português do Desporto e da Juventude

"O Programa Escolhas passou neste momento para a jurisdição do Instituto Portuguesa da Juventude (IPDJ), saindo da Alto comissariado para as Migrações (ACM)", disse a ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares aos deputados da comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, onde foi ouvida em audição regimental.

Ana Catarina Mendes avançou que uma das vantagens da passagem deste programa do ACM para o IPJ está relacionada com a possibilidade destes jovens que vivem nos "bairros mais vulneráveis do país" beneficiem "não apenas do Programa Escolhas, mas também de todos os outros programas que estão sob a tutela do Instituto Português da Juventude".

A ministra disse ainda que o Programa Escolhas vai ter uma nova edição em junho, que será a nona.

O Escolhas é um programa governamental de âmbito nacional, criado em 2001, promovido pela Presidência do Conselho de Ministros e integrado até agora no Alto Comissariado para as Migrações, cuja missão é promover a inclusão social de crianças e jovens de contextos socioeconómicos vulneráveis, visando a igualdade de oportunidades e o reforço da coesão social.

Após a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o ACM vai ser integrado na nova Agência Portuguesa para Minorias, Migrações e Asilo, que irá substituir o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras em matéria administrativa relativamente aos cidadãos estrangeiros.