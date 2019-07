Programa Regressar pronto para ajudar emigrantes

A partir desta segunda-feira estão abertas as candidaturas para os apoios financeiros, que podem ir até aos 6.500 euros.



Há uma condição - ter um contrato de trabalho, explica o secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita.



O valor depende das despesas apresentadas.



Há uma base fixa para todos, de acordo com o governante.



O apoio financeiro pode aumentar em função do agregado familiar e das despesas apresentadas.



regressar.gov.pt é o endereço da página online que entra em funcionamento esta segunda feira



