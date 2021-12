Programa Simplex 2020-21 com taxa de execução de 85%

", afirmou Alexandra Leitão, que esta sexta-feira apresenta o balanço do Simplex, programa de modernização e simplificação administrativa, numa cerimónia em Lisboa, com a sua equipa ministerial.", acrescentou a ministra.Segundo Alexandra Leitão, a pandemia de covid-19 teve dois efeitos contraditórios na administração pública porque, por um lado "tornou tudo mais difícil", mas por outro, acabou por acelerar algumas soluções na área digital.Tendo em conta a evolução registada da implementação das medidas Simplex, a ministra estima que em janeiro a taxa de execução atinja 90% e que "o mais tardar, no primeiro trimestre" de 2022 o programa esteja concluído.





Números e expetativas futuras







Foram ainda registados cerca de 500 mil agendamentos online para os serviços consulares, e mais de 3 mil pessoas pediram o estatuto de cuidador informal online através da Segurança Social Direta.Desde fevereiro, o programa Simplex permitiu ainda entregar 770 mil declarações na hora para acesso ao abono de família.Alexandra Leitão lembrou que o Governo estima que "para um investimento de cerca de 2,5 milhões de euros possa haver uma poupança global de mais de 400 milhões de euros" com o Simplex., explicou a governante., frisou a ministra, indicando a importância da "sinergia" entre os dois programas.Mas apesar da aposta no digital, Alexandra Leitão referiu que "a dimensão presencial" também continua a ser importante para uma "maior inclusão" tendo em conta baixos níveis de literacia digital em algumas situações.

"É por isso que o PRR tendo obviamente um peso enorme do digital, mas prevê também o financiamento de mais de 20 lojas de cidadão, mais 300 Espaços Cidadão e de mais dez espaços móveis", sublinhou.



Recrutamento de trabalhadores para o PRR



Na mesma entrevista a ministra recordou que o despacho que prevê o recrutamento de quase 1.300 trabalhadores para execução dos projetos do PRR foi publicado em 30 de novembro em Diário da República.



O despacho define o número de postos de trabalho para abertura dos procedimentos concursais para contratos a termo certo ou incerto "pelo período máximo de execução dos respetivos projetos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência".



No total podem ser recrutados 1.295 trabalhadores com vista à execução dos projetos da chamada "bazuca" europeia.



Do total de trabalhadores a contratar, 707 serão financiados integralmente pelo PRR pelo período máximo de execução dos respetivos projetos.



Já os restantes 588 postos de trabalho são destinados a "apoio as tarefas de gestão dos investimentos e reformas do PRR, que não tenham financiamento através do PRR e que sejam integralmente suportados pelos orçamentos das respetivas entidades".



O PRR português tem um período de execução dos fundos até 2026 e pretende implementar um conjunto de reformas e de investimentos com vista à retoma do crescimento económico, após a pandemia de covid-19.



O plano será financiado por recursos totais de 16,6 mil milhões de euros, distribuídos por cerca de 14 mil milhões de subvenções e 2,7 mil milhões de empréstimos.