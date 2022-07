Proibição de contactos para suspeito de agredir e violar mulher em Leiria

Numa informação disponibilizada o seu sítio na Internet, a Procuradoria da República da Comarca de Leiria adiantou que "o tribunal considerou encontrar-se fortemente indiciado que o arguido molestou verbal, sexual, física e psicologicamente a vítima, com quem viveu maritalmente".

"Nessas circunstâncias, o arguido desferiu murros, pontapés e chapadas na vítima, agarrou-a pelos cabelos e encostou-lhe uma arma de fogo à cabeça, ameaçando dar-lhe um tiro", referiu a Procuradoria, explicando que "resultou, também, indiciado que o arguido obrigou a vítima a manter com ele relações sexuais contra a sua vontade".

Os factos ocorreram, designadamente, em fevereiro e maio, tendo o arguido sido presente a primeiro interrogatório judicial hoje.

Segundo a Procuradoria da República da Comarca de Leiria, "o juiz de instrução criminal, considerando apenas indiciada a prática do crime de violência doméstica agravado, determinou que o arguido aguardasse os ulteriores termos do processo sujeito às medidas de coação de proibição de contacto com a vítima, a qualquer título, e de deslocação ao seu domicílio".

O Ministério Público pondera recorrer desta decisão.