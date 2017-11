Projeto "Aldeias Resilientes" abrange 25 localidades do distrito de Leiria

Lusa25 Nov, 2017, 18:08 | País

Desenvolvido pela Associação das Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande, em parceria com a Aprosoc - Associação de Proteção e Socorro e a WIT-Software, o projeto prevê a constituição de equipas locais de resposta e emergência, que devem entrar em funcionamento até 01 de junho do próximo ano.

Segundo a presidente da Associação das Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande, Nádia Piazza, no âmbito do plano de ação que está a ser elaborado para cada uma das aldeias "vão surgir as equipas locais de resposta e emergência, que vão ser treinadas, e as aldeias vão ser equipadas".

O projeto, acrescentou, está incluído no Plano de Revitalização do Pinhal Interior (região Centro), que deve ser aprovado muito brevemente em Conselho de Ministros, com o nome de "Aldeia Segura".

"Temos alimentado a firme convicção de que pessoas e aldeias devem ser mais resilientes e têm de contar consigo próprias, porque foi o que aconteceu [em junho]", disse Nádia Piazza, salientando que, em situações limite, como a que aconteceu, não se pode "contar com ninguém, com nenhuma estrutura pública ou associativa".

A presidente da associação entende que, depois de "aprendida a lição", há que "retomar algum saber do passado e a população local tem de ter formação e estar preparada para os primeiros socorros e intervenção nos incêndios".

Para já, na primeira fase do projeto, estão a ser inventariados os equipamentos de cada aldeia, casas devolutas, de primeira e habitação, população permanente e sazonal, idosos, acamados, crianças, pontos de encontro, equipamentos, infraestruturas, pontos de água e carrinhas com caixa aberta para carregarem motobombas.

"O nosso questionário está a ser melhorado conforme as entrevistas vão ocorrendo", sublinhou a dirigente, salientando que os parceiros no projeto são uma associação específica na área da proteção e socorro e parceiro de base tecnológica, que "é uma das melhores empresas do mundo".

De acordo com Nádia Piazza, o projeto-piloto "Aldeias Resilientes" conta atualmente com 30 voluntários das três entidades envolvidas.