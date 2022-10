Projeto da investigadora Salomé Pinho foi financiado com dez milhões de euros

Um projeto do qual faz parte a investigadora Salomé Pinho, da Universidade do Porto, foi financiado com dez milhões de euros, pelo Conselho Europeu de Investigação. A equipa vai estudar as causas do desenvolvimento de doenças autoimunes, como a artrite reumatóide.