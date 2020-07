Projeto de Coimbra com seis universidades promove reforço da educação europeia

O projeto da Aliança Campus Europeu de Cidades Universitárias (EC2U) foi uma das candidaturas selecionadas pela Comissão Europeia no âmbito da fase piloto da convocatória `Universidades europeias` de 2020, para o reforço designadamente da mobilidade da comunidade académica e da partilha de recursos, experiências e conhecimento, revela a UC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.

Além de Coimbra, a aliança EC2U integra as universidades de Iasi (Roménia), Jena (Alemanha), Pavia (Itália), Poitiers (França), Salamanca (Espanha) e Turku (Finlândia).

"Rede multicultural e multilingue de sete universidades com uma longa história de ensino e investigação comprometidas ao mais alto nível com o desenvolvimento local e global", a EC2U representa "160 mil estudantes e 20 mil profissionais, em ligação direta com mais de um milhão e 600 mil cidadãos, de quatro regiões distintas da Europa", sublinha a UC.

As universidades europeias constituem alianças transnacionais de instituições de ensino superior da União Europeia, visando "o aprofundamento da cooperação entre as instituições que as integram e o efetivo reforço do Espaço Europeu de Educação, designadamente ao nível da mobilidade da comunidade académica e da partilha de recursos e de expertise".

A seleção do EC2U "salienta o compromisso de toda a Universidade de Coimbra com a mobilidade e a cidadania europeias, em especial num momento de incerteza resultante da pandemia em curso", sustenta João Nuno Calvão da Silva, vice-reitor da UC para as relações internacionais.

Além disso, acrescenta o vice-reitor, "incentiva a continuação dos esforços em prol da internacionalização em geral", porquanto Coimbra "será sempre uma universidade de dimensão mundial".

O reitor, Amílcar Falcão, destaca, por seu lado, a "importância deste campus pan-europeu como base de criação de sinergias inovadoras de ensino, investigação e inovação a partir do ensino formal e informal, bem como do envolvimento de toda a comunidade académica (incluindo Associação Académica de Coimbra e Erasmus Student Network), da Câmara Municipal de Coimbra, de entidades socioeconómicas relevantes (como a Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional do Centro e do Instituto Pedro Nunes)".

Por outro lado, "com o apoio financeiro dos programas Erasmus+ e Horizonte 2020, a UC reforçará um modelo educativo crescentemente alinhado com a economia circular, designadamente liderando neste consórcio um mestrado conjunto na área das cidades e comunidades sustentáveis", sublinha ainda o reitor da UC.

O consórcio EC2U (sigla de European Campus of City-Universities), que é formado por universidades com "grande historial, orientadas para o ensino e a investigação, de implantação local e global", pretende "promover o desenvolvimento de um espaço de inovação que permita fluxos de mobilidade livre" entre as suas universidades e as cidades que lhes estão associadas".

Este "modelo de abertura" deverá, ainda de acordo com a página da UC na internet, "contribuir para ultrapassar visões estereotipadas quanto às identidades regionais e nacionais, no sentido de uma Europa unida e mais forte".