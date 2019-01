Projeto Iber Lince 2 terá verbas entre os 10 e 20 milhões de euros

Foto: Lusa

O primeiro terminou em dezembro, tendo durado entre o período de 2011 a 2018.



Agora está a ser preparado um novo com verbas entre os 10 e os 20 milhões de euros, como explicou à Antena 1 o diretor do Departamento de Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Pedro Rocha.



Apesar de terem existido várias notícias recentes da morte de linces ibéricos em Portugal, Pedro Rocha explica também que a taxa de mortalidade está abaixo daquilo que seria de esperar.