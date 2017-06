Projeto junta enfermeiro a nadadores salvadores nas praias da Póvoa e Vila do Conde

Lusa 02 Jun, 2017, 17:55 | País

O projeto, que será levado a cabo pela Associação de Nadadores Salvadores `Os Delfins`, é pioneiro e surge numa parceira com as câmaras municipais locais, com o Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde e uma marca de automóveis.

A ideia é complementar o sistema de vigilância e apoio às praias dos dois concelhos com uma equipa composta por um nadador salvador e um enfermeiro que irão tripular um veículo todo-o-terreno, de modo a prestar uma assistência mais completa aos banhistas.

"As carrinhas de salvamento é um projeto que já há alguns anos tem sido desenvolvido pelo ISN [Instituto de Socorros a Náufragos], mas para esta época balnear decidimos aprofundar esse dispositivo de assistência, com a presença de um enfermeiro no veículo", começou por explicar à Lusa Isaac Braga, da Associação "Os Delfins".

O coordenador do projeto lembrou que ao "fim de semana, quando há mais afluência às praias, há muitos serviço de saúde que estão encerrados", considerando que com a presença de um enfermeiro no veículo de apoio "será fácil resolver alguns incidentes, nomeadamente pequenos ferimentos".

"Muitas vezes são pequenos acidentes em que as pessoas não querem ir ao hospital para não estarem muito tempo à espera e, por isso, tendo enfermeiros na praia, poderá a situação ser resolvida logo no local, ou então podem aconselhar e encaminhar a pessoa para uma assistência mais aprofundada", completou Isaac Braga.

As Câmaras Municipais da Póvoa de Varzim e Vila do Conde aceitaram o desafio deste projeto lançado pela associação e vão ajudar nos custos com o enfermeiro, enquanto que o Centro Hospitalar local fornecerá os materiais médicos para assistência. Haverá também uma marca de automóveis que vai ceder o veículo todo-o-terreno.

Outra das novidades neste projeto será a presença de um desfibrilhador automático externo (DAE) e de uma mala de oxigenoterapia nos veículos, que irá complementar o dispositivo de assistência em caso de necessidade.

"Não pretendemos substituir os tradicionais veículos de emergência médica, mas sim ser mais uma unidade no terreno para podermos complementar, ou então até chegar em primeiro lugar ao local do acidente, uma vez que estaremos mais perto da linha de praia", explicou Isaac Braga.

Este projeto, que vai permitir que os utentes as praias da Póvoa de Varzim e Vila do Conde possam beneficiar de cuidados diferenciados, ainda no areal, será este sábado de manhã apresentado à comunidade, junto ao porto de pesca da Póvoa de Varzim, começando já em atividade este fim de semana.