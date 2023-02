Projeto "Nós e (A)Vós" combate isolamento de idosos em freguesia do concelho de Ansião

"Os nossos objetivos iniciais eram, precisamente, o combate ao isolamento social dos idosos, mas, por outro lado, também, a melhoria do comportamento dos jovens (...) quando percebessem, na troca e na partilha de conhecimentos, como é que eram os tempos de antigamente", declarou a diretora pedagógica para a educação de adultos da escola, Edite Ferreira, explicando que os propósitos se mantêm.

Segundo Edite Ferreira, a iniciativa intergeracional começou em 2019, visando o entrosamento entre os jovens da escola e "os jovens seniores da freguesia de Avelar", na "troca de experiências, de vivências".

Então, o projeto, de 72 mil euros e que tem aquela escola do distrito de Leiria como entidade promotora, foi financiado em 70% no âmbito do Portugal Inovação Social. A restante verba foi assegurada pelos investidores sociais, neste caso a empresa Leca e a Junta de Freguesia de Avelar.

"Terminou em 31 de dezembro de 2022 como projeto financiado. No entanto, como nós achámos a pertinência tão grande, tão relevante do projeto, em especial para os seniores, houve aqui um esforço por parte das três entidades para mantermos (...) com financiamento privado", adiantou.

Na quinta-feira, é assinado o acordo de parceria entre a Escola Tecnológica e Profissional de Sicó, a Junta de Freguesia de Avelar e a Leca Portugal, para dar continuidade ao projeto, que reiniciou em janeiro e continua até ao final do ano, num investimento de cerca de 20 mil euros.

De acordo com Edite Ferreira, na primeira fase participaram 37 idosos e 105 alunos.

Edite Ferreira esclareceu que "Nós e (A)Vós" inclui "atividades diferenciadas e diferenciadoras", potenciadoras da "autonomia e da melhoria da qualidade de vida" dos idosos, como ações de literacia digital, atividades ligadas ao ambiente e à saúde, `workshops`, trabalhos manuais ou jogos. Foi também criado um grupo de cantares que tem dinamizado sessões junto de instituições.

Entre as iniciativas implementadas está, igualmente, a ação "capacitar para a aprendizagem", em que se pretende que os idosos relembrem "aquilo que aprenderam na escola há muitos, muitos anos", e que alguns possam, no final deste ano, "completar um determinado nível de escolaridade".

A diretora pedagógica destacou ainda que alunos da escola vão também a casa de idosos que já não conseguem sair da habitação e com os quais passam algum tempo, numa ação denominada "Neto por algumas horas".

"Conversam com eles, falam um bocadinho sobre a vida do dia a dia, mas também aquilo que era a vida de antigamente e aquilo que realmente é a vida atual", afirmou, salientando que esta "perspetiva sempre intergeracional" é a "alma do projeto".

"Procura, por um lado, essa troca de saberes intergeracional, mas, por outro lado, também nunca nos podemos esquecer deste objetivo que é tirar as pessoas das suas casas, do isolamento social em que se encontram", declarou, assinalando que muitas delas "têm alguma autonomia", mas as famílias estão longe, e esta é uma "possibilidade de se juntarem".

"Nós e (A)Vós" decorre às terças, quartas e quintas-feiras, na antiga escola primária do Fetal, freguesia de Avelar, mas, por exemplo, as sessões de literacia digital decorrem nas instalações da escola profissional, com sede em Avelar. O estabelecimento de ensino tem polos em Alvaiázere (Leiria) e Penela (Coimbra).