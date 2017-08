Partilhar o artigo Projeto para reduzir lixo no mar recolheu quase 450 mil litros de resíduos em Peniche Imprimir o artigo Projeto para reduzir lixo no mar recolheu quase 450 mil litros de resíduos em Peniche Enviar por email o artigo Projeto para reduzir lixo no mar recolheu quase 450 mil litros de resíduos em Peniche Aumentar a fonte do artigo Projeto para reduzir lixo no mar recolheu quase 450 mil litros de resíduos em Peniche Diminuir a fonte do artigo Projeto para reduzir lixo no mar recolheu quase 450 mil litros de resíduos em Peniche Ouvir o artigo Projeto para reduzir lixo no mar recolheu quase 450 mil litros de resíduos em Peniche

Tópicos:

Caparica Sagres, Culatra, Docapesca, Peniche, Pesca, Portimão, Póvoa Varzim Figueira Foz, Quarteira,