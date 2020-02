Projeto-piloto de combate à violência no desporto estende-se a todo o país

“A procuradora-geral da República decidiu alargar o projeto a nível nacional, de forma faseada.”, afirma o gabinete de Lucília Gago, em resposta remetida à agência Lusa.O projeto-piloto de combate à violência em acontecimentos desportivos está a decorrer há quase seis meses na comarca de Braga, contando o Ministério Público com o apoio da Polícia da Segurança Pública.

Oito magistrados da comarca de Braga assistiram há uma semana aos insultos racistas dirigidos ao jogador portista Marega no estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.



O projeto, assinala a Procuradoria, passou pela nomeação de um membro do gabinete de Lucília Gago, tendo em vista a coordenação e articulação com os magistrados, além da indicação de um ponto de contacto com os órgãos de polícia criminal., indica a Procuradoria-Geral da República, para acrescentar que o número de magistrados “a especializar dependerá sempre da realidade existente em cada comarca e das suas específicas necessidades”.O programa em curso na comarca de Braga tem por finalidade objetivo robustecerA PGR indica ainda que,- uma das quais no passado domingo, no encontro entre Guimarães e Futebol Clube do Porto, na sequência da detenção de um adepto que se envolveu em confrontos.Dados da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto referem uma centena de adeptos atualmente proibidos de entrar em estádios de futebol.

Marega. Inquérito prossegue

No passado domingo, ao minuto 71 do jogo entre Guimarães e Porto, o avançado maliano Moussa Marega recusou-se a continuar em campo depois de ter sido alvo de insultos racistas de adeptos vimaranenses.

José António Pereira, Ana Felício, Pedro Miguel Gomes, Guilherme Terra - RTP

O inquérito das autoridades judiciais prossegue com a análise das imagens de videovigilância do Estádio D. Afonso Henriques.Tais comportamentos correspondem a um crime previsto no Código Penal, que pode acarretar penas de prisão de seis meses a cinco anos e uma contraordenação sancionada com coimas de mim a dez mil euros.

c/ Lusa